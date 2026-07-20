Ribuan Siswa SMP di Bali Belum Tertampung di SMA Negeri, Disdikpora Angkat Bicara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) telah berakhir.

Namun, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bali terus berupaya menyalurkan lulusan SMP yang belum mendapat sekolah.

Langkah ini diambil guna memastikan hak pendidikan setiap anak di Provinsi Bali tetap terpenuhi.

"Penyaluran dilakukan dengan mempertimbangkan sisa daya tampung di masing-masing sekolah serta domisili calon peserta didik," ujar Kepala UPTD BP Tekdik Disdikpora Bali I Komang Agus Kariasadi dilansir dari Antara.

Berdasar data Disdikpora Bali, dari total 2.567 peserta yang awalnya tidak lolos seleksi SPMB 2026, 1.087 siswa telah berhasil disalurkan pada tahap I dengan perincian SMA Negeri terisi 731 siswa dan SMK Negeri ada 356 siswa.

1.480 siswa sisanya kini menjadi fokus penanganan Disdikpora Bali, bekerja sama dengan sekolah negeri maupun swasta.

Masih tersedianya kursi di sejumlah sekolah negeri memberi peluang bagi siswa tercecer.

Berdasarkan data hasil SPMB 2026 Tahap I dan Tahap II, tingkat keterisian SMA negeri di Bali mencapai rata-rata 70,87 persen.