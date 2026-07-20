JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini 124 Burung Liar Tanpa Dokumen Dilepasliarkan di TNBB, Hasil Penyelundupan

124 Burung Liar Tanpa Dokumen Dilepasliarkan di TNBB, Hasil Penyelundupan

Senin, 20 Juli 2026 – 06:47 WIB
124 Burung Liar Tanpa Dokumen Dilepasliarkan di TNBB, Hasil Penyelundupan - JPNN.com Bali
Petugas gabungan dari BKSDA Bali, KP3 Gilimanuk dan BBKHIT Bali menggagalkan penyelundupan 124 ekor burung tanpa dokumen resmi di bus Gunung Harta di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Burung itu langsung dilepasliarkan di Taman Nasional Bali Barat. Foto: BKSDA Bali

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Operasi pengawasan terpadu di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, berhasil menggagalkan penyelundupan 124 ekor burung tanpa dokumen resmi.

Ratusan satwa tersebut ditemukan di dalam bus AKAP Gunung Harta DK 7163 GH yang menuju Pulau Jawa, tanpa ada pemilik atau pihak yang bertanggung jawab di lokasi.

Operasi ini merupakan sinergi antara Balai KSDA Bali (Resor Buleleng–Gilimanuk), Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBKHIT) Bali, serta KP3 Gilimanuk.

Baca Juga:

Berdasarkan identifikasi petugas, terdapat lima jenis burung yang diamankan, yakni trucukan, sikatan rimba dada cokelat, bimoli/kancilan, cendet dan cucak jenggot.

Meskipun kelima jenis burung tersebut tidak tergolong satwa dilindungi, pengangkutan dan peredarannya wajib mematuhi Peraturan Menteri LHK No. 18 Tahun 2024 serta wajib dilengkapi dokumen kesehatan dan karantina yang sah.

Setelah melalui pemeriksaan cepat (rapid assessment), seluruh burung dinyatakan dalam kondisi sehat dan layak kembali ke alam.

Baca Juga:

Pada 15 Juli 2026, seluruh satwa tersebut telah resmi dilepasliarkan di dua lokasi kawasan hutan Taman Nasional Bali Barat (TNBB).

Proses pelepasliaran ini didukung oleh Balai TNBB dan organisasi Flight Protecting Indonesia's Birds.

Operasi pengawasan terpadu di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, berhasil menggagalkan penyelundupan 124 ekor burung tanpa dokumen resmi.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   burung liar pelabuhan gilimanuk Bus AKAP Bus Gunung Harta satwa liar TNBB Taman Nasional Bali Barat penyelundupan bksda bali BBKHIT Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Piala AFF 2026: Thom Haye Fokus Setiap Laga, Ogah Sentil Kekuatan Lawan - JPNN.com Bali

    Piala AFF 2026: Thom Haye Fokus Setiap Laga, Ogah Sentil Kekuatan Lawan

  2. Piala AFF 2026: John Herdman Usung Misi Putus Kutukan Runner-up, Fokus Taktik - JPNN.com Bali

    Piala AFF 2026: John Herdman Usung Misi Putus Kutukan Runner-up, Fokus Taktik

  3. Bhayangkara FC Bedol Desa, Lepas 16 Pemain, Paul Munster Ikut Hengkang? - JPNN.com Bali

    Bhayangkara FC Bedol Desa, Lepas 16 Pemain, Paul Munster Ikut Hengkang?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU