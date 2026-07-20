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Kalender Bali Senin (20/7): Baik Meramu Obat-obatan & Mencari Burung

Senin, 20 Juli 2026 – 05:57 WIB
Kalender Bali Senin (20/7): Baik Meramu Obat-obatan & Mencari Burung - JPNN.com Bali
Kalender Bali Senin 20 Juli 2026 bertepatan dengan Soma Pon Pahang. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (20/7) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Pon Pahang.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Senin hari ini (20/7) dilansir dari kalenderbali.org:

 

Kalender Bali Senin 20 Juli 2026 bertepatan dengan Soma Pon Pahang: Hari baik meramu obat-obatan & mencari burung
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Meramu Obat-obatan burung Kalender Bali Senin 20 Juli 2026 Soma Pon Pahang Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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