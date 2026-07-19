Recharge Energi di Bali, Veda Ega & Mario Aji Siap Menatap GP Mandalika 2026

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Dua pebalap kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama dan Mario Aji, memilih Bali sebagai destinasi untuk mengisi kembali energi mereka.

Di tengah jeda paruh musim kompetisi Moto2 dan Moto3 yang padat, keduanya menghabiskan waktu liburan singkat yang berkesan di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali.

Memanfaatkan momen libur sehari tersebut, ITDC The Nusa Dua menyambut kedua talenta muda ini dengan memperkenalkan kekayaan kuliner dan budaya lokal.

Veda Ega Pratama dan Mario Aji dimanjakan dengan kelezatan bebek goreng yang dipadukan dengan segarnya sambal matah khas Bali.

Tak hanya kulineran, kedua pebalap andalan Indonesia ini juga larut dalam atmosfer budaya Bali.

Mereka tampak asyik menyusuri deretan kios kerajinan tangan, menjajal pembuatan sketsa wajah, hingga mencoba memainkannya alat musik tradisional bambu khas Bali, rindik.

Liburan singkat ini ditutup dengan menikmati keindahan panorama pesisir pantai Nusa Dua yang eksotis.

"Kami mengeksplorasi Nusa Dua, melihat sunset, dan menikmati pantainya," ujar pebalap Moto3, Veda Ega Pratama dilansir dari Antara.