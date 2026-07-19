JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Monyet Ekor Panjang Teror Warga Darmasaba Badung, BKSDA Bali Turun Tangan

Monyet Ekor Panjang Teror Warga Darmasaba Badung, BKSDA Bali Turun Tangan

Minggu, 19 Juli 2026 – 15:29 WIB
Monyet Ekor Panjang Teror Warga Darmasaba Badung, BKSDA Bali Turun Tangan - JPNN.com Bali
Petugas BKSDA Bali melumpuhkan monyet ekor panjang yang meneror warga Darmasaba, Badung, dengan senapan bius. Foto: BKSDA Bali

bali.jpnn.com, BADUNG - Petugas BKSDA Bali berhasil mengevakuasi seekor monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) yang meresahkan warga di Jalan Tegal Gumuh, Darmasaba, Abiansemal, Badung.

Satwa tersebut dilaporkan sempat berkeliaran di pekarangan dan mengganggu anjing peliharaan warga akhir pekan lalu.

Setelah diidentifikasi, monyet ekor panjang itu ternyata merupakan hewan peliharaan salah satu warga Banjar Bucu yang terlepas dari kandangnya setelah dipelihara selama kurang lebih lima tahun.

Baca Juga:

Proses evakuasi terpaksa menggunakan senapan bius (dart gun).

Langkah tersebut diambil guna memastikan keamanan bagi satwa, petugas, maupun warga sekitar.

"Mengingat posisi satwa berada di area yang berpotensi membahayakan masyarakat, kami memutuskan menggunakan senapan bius agar evakuasi aman dan minim risiko," ujar petugas BKSDA Bali, I Nyoman Karyawan.

Baca Juga:

Seusai dilumpuhkan, primata tersebut langsung diangkut ke Kantor Balai KSDA Bali.

Satwa ini akan menjalani observasi dan pemeriksaan kondisi kesehatan lebih lanjut sebelum ditentukan tindakan berikutnya.

Petugas BKSDA Bali berhasil mengevakuasi seekor monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) yang meresahkan warga di Jalan Tegal Gumuh, Darmasaba, Abiansemal
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   monyet monyet ekor panjang Darmasaba badung bksda bali senapan bius

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Piala AFF 2026: Thom Haye Fokus Setiap Laga, Ogah Sentil Kekuatan Lawan - JPNN.com Bali

    Piala AFF 2026: Thom Haye Fokus Setiap Laga, Ogah Sentil Kekuatan Lawan

  2. Piala AFF 2026: John Herdman Usung Misi Putus Kutukan Runner-up, Fokus Taktik - JPNN.com Bali

    Piala AFF 2026: John Herdman Usung Misi Putus Kutukan Runner-up, Fokus Taktik

  3. Bhayangkara FC Bedol Desa, Lepas 16 Pemain, Paul Munster Ikut Hengkang? - JPNN.com Bali

    Bhayangkara FC Bedol Desa, Lepas 16 Pemain, Paul Munster Ikut Hengkang?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU