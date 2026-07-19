Monyet Ekor Panjang Teror Warga Darmasaba Badung, BKSDA Bali Turun Tangan

bali.jpnn.com, BADUNG - Petugas BKSDA Bali berhasil mengevakuasi seekor monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) yang meresahkan warga di Jalan Tegal Gumuh, Darmasaba, Abiansemal, Badung.

Satwa tersebut dilaporkan sempat berkeliaran di pekarangan dan mengganggu anjing peliharaan warga akhir pekan lalu.

Setelah diidentifikasi, monyet ekor panjang itu ternyata merupakan hewan peliharaan salah satu warga Banjar Bucu yang terlepas dari kandangnya setelah dipelihara selama kurang lebih lima tahun.

Proses evakuasi terpaksa menggunakan senapan bius (dart gun).

Langkah tersebut diambil guna memastikan keamanan bagi satwa, petugas, maupun warga sekitar.

"Mengingat posisi satwa berada di area yang berpotensi membahayakan masyarakat, kami memutuskan menggunakan senapan bius agar evakuasi aman dan minim risiko," ujar petugas BKSDA Bali, I Nyoman Karyawan.

Seusai dilumpuhkan, primata tersebut langsung diangkut ke Kantor Balai KSDA Bali.

Satwa ini akan menjalani observasi dan pemeriksaan kondisi kesehatan lebih lanjut sebelum ditentukan tindakan berikutnya.