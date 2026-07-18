Hutan Lindung Pemuteran Buleleng Terbakar, Api Dijinakkan dengan Alat Seadanya

bali.jpnn.com, BULELENG - Kebakaran hutan melanda kawasan Hutan Lindung Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, Sabtu (18/7).

Agar kebakaran tidak makin meluas, Tim Reaksi Cepat (TRC) Regu II BPBD Buleleng bersama BPBD Provinsi Bali berjibaku memadamkan api sejak pagi.

Namun, akses jalan yang terbatas dan kemiringan medan membuat kendaraan taktis maupun peralatan pemadam besar tidak bisa menjangkau lokasi kebakaran.

Alhasil, petugas pemadam terpaksa menggunakan metode manual demi menjinakkan si jago merah.

Personel mendaki membawa kantong air (water bag) dan menggunakan dahan pohon untuk memukul kobaran api.

Tim dibagi menjadi dua regu untuk mengepung dan memutus jalur rambatan api dari beberapa arah sekaligus.

Namun, hingga pukul 15.00 WITA, bara api terpantau masih membakar beberapa area vegetasi. Kondisi cuaca yang kering ditambah embusan angin kencang khas perbukitan menjadi tantangan terberat karena membuat api cepat merembet.

Meski dihadapkan pada situasi sulit, seluruh personel gabungan tetap bersiaga di lokasi dengan terus mengutamakan keselamatan kerja hingga situasi benar-benar kondusif.