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Hutan Lindung Pemuteran Buleleng Terbakar, Api Dijinakkan dengan Alat Seadanya

Sabtu, 18 Juli 2026 – 22:53 WIB
Hutan Lindung Pemuteran Buleleng Terbakar, Api Dijinakkan dengan Alat Seadanya - JPNN.com Bali
Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Buleleng berijbaku memadamkan api yang membakar hutan lindung Pemuteran, Buleleng, Sabtu (18/7). Pemadaman dilakukan dengan alat seadanya mengingat kondisi medan yang terjal. Foto: Humas Pemkab Buleleng

bali.jpnn.com, BULELENG - Kebakaran hutan melanda kawasan Hutan Lindung Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, Sabtu (18/7).

Agar kebakaran tidak makin meluas, Tim Reaksi Cepat (TRC) Regu II BPBD Buleleng bersama BPBD Provinsi Bali berjibaku memadamkan api sejak pagi.

Namun, akses jalan yang terbatas dan kemiringan medan membuat kendaraan taktis maupun peralatan pemadam besar tidak bisa menjangkau lokasi kebakaran.

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Alhasil, petugas pemadam terpaksa menggunakan metode manual demi menjinakkan si jago merah.

Personel mendaki membawa kantong air (water bag) dan menggunakan dahan pohon untuk memukul kobaran api.

Tim dibagi menjadi dua regu untuk mengepung dan memutus jalur rambatan api dari beberapa arah sekaligus.

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Namun, hingga pukul 15.00 WITA, bara api terpantau masih membakar beberapa area vegetasi. Kondisi cuaca yang kering ditambah embusan angin kencang khas perbukitan menjadi tantangan terberat karena membuat api cepat merembet.

Meski dihadapkan pada situasi sulit, seluruh personel gabungan tetap bersiaga di lokasi dengan terus mengutamakan keselamatan kerja hingga situasi benar-benar kondusif.

Kebakaran hutan melanda kawasan Hutan Lindung Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, Sabtu (18/7).
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TAGS   kebakaran kebakaran hutan Hutan Pemuteran Buleleng Hutan Lindung Pemuteran bpbd buleleng bpbd bali Water Bag

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