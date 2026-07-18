Layanan Pasporia di Discovery Mall Bali Banjir Peminat, Bikin Paspor Sambil Rekreasi

bali.jpnn.com, KUTA - Mengurus paspor kini tidak lagi harus mengorbankan waktu kerja.

Antusiasme masyarakat Bali terhadap layanan keimigrasian di akhir pekan terus menunjukkan tren positif.

Hal ini terlihat jelas dalam gelaran Pasporia (Paspor Ceria) yang kembali diadakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Sabtu (18/7).

Bertempat di Immigration Lounge, Discovery Mall Bali, layanan yang dimulai sejak pukul 08.00 WITA ini mengusung konsep ramah keluarga dan santai.

Masyarakat bisa mengurus paspor dengan nyaman di pusat perbelanjaan tanpa perlu repot di hari kerja.

Kegiatan kali ini merupakan penyelenggaraan kedua sejak Immigration Lounge Discovery Mall Bali resmi beroperasi pada 8 Juli lalu.

Menariknya, jumlah pemohon melonjak tajam dibanding pekan sebelumnya.

Pada gelaran kali ini, tercatat sebanyak 32 permohonan paspor berhasil terlayani dengan baik dan lancar.