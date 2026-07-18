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Ekspor Salak Gula Pasir Bali ke Vietnam Tinggi, Ada Kabar dari Barantin

Sabtu, 18 Juli 2026 – 16:58 WIB
Ekspor Salak Gula Pasir Bali ke Vietnam Tinggi, Ada Kabar dari Barantin - JPNN.com Bali
Petugas Balai Karantina Pertanian (Barantin) Kelas I Denpasar memeriksa kualitas buah sebelum di ekspor keluar negeri. Foto: Dok.JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Permintaan pasar luar negeri terhadap komoditas salak gula pasir asal Bali terus melonjak.

Ketua Petani Muda Keren AA Gede Agung Wedhatama mengungkapkan bahwa eksportir mampu mengirim 2 hingga 5 ton salak asal Karangasem dan Tabanan ke Vietnam setiap harinya via jalur udara.

Namun, tingginya angka ekspor tersebut menyisakan dilema besar.

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Menurut Agung Wedhatama, pengiriman selama ini hanya mengandalkan sistem by order tanpa melalui prosedur karantina resmi.

Oleh karena itu, Agung Wedhatama mendorong Badan Karantina Indonesia (Barantin) segera menjembatani kerja sama perdagangan resmi antara pemerintah Indonesia dan Vietnam.

“Istilahnya masih ilegal, dan kondisi ini membuat teman-teman eksportir waswas.

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Kami ingin Barantin membantu petani meningkatkan ekspor sesuai prosedur.

Oleh karena itu, kami memperjuangkan agar protokol Government to Government (G2G) Indonesia-Vietnam bisa segera terwujud agar pengiriman salak aman dan tenang,” ujar Agung Wedhatama dilansir dari Antara.

Permintaan pasar luar negeri terhadap komoditas salak gula pasir asal Bali terus melonjak. Angkanya menggembirakan
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TAGS   ekspor salak salak gula pasir salak bali Vietnam Tiongkok Bali Barantin Protokol G2G Kepala Barantin Abdul Kadir Karding

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