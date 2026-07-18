DPRD Bali Sorot Pelanggaran Tata Ruang Empat Proyek di Tebing Pecatu, Fatal

bali.jpnn.com, DENPASAR - Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali menyoroti dugaan pelanggaran tata ruang dan perizinan di sejumlah proyek bangunan usaha pariwisata di kawasan tebing Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung.

Menurut Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha, berdasar hasil pendalaman, pelanggaran proyek tersebut sudah sangat jelas.

Proyek itu diduga melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Ada juga indikasi pelanggaran UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, hingga ketentuan mengenai wilayah pesisir serta peraturan tata ruang daerah.

Ada empat proyek yang diduga melanggar, yakni Rockfish Uluwatu, Nova Ocean Hotel, Dream Project, dan Stone Villa Uluwatu.

“Semuanya berada di pinggir jurang, bahkan ada yang bangunannya sudah keluar dari bibir tebing dan ditopang beton,” kata I Made Supartha dilansir dari Antara.

Pansus TRAP mengingatkan bahwa pembangunan di kawasan jurang merupakan kewenangan Pemprov Bali.

Oleh karena itu, sehingga setiap izin yang berkaitan dengan lokasi tersebut harus melalui mekanisme yang berlaku.