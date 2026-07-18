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Kalender Bali Sabtu (18/7): Baik Membuat Bubu, Alat Pahat & Pagar

Sabtu, 18 Juli 2026 – 05:47 WIB
Kalender Bali Sabtu (18/7): Baik Membuat Bubu, Alat Pahat & Pagar - JPNN.com Bali
Kalender Bali Sabtu 18 Juli 2026 bertepatan dengan Saniscara Umanis Pujut. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (18/7) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Umanis Pujut.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Sabtu hari ini (18/7) dilansir dari kalenderbali.org:

 

Kalender Bali Sabtu 18 Juli 2026 bertepatan dengan Saniscara Umanis Pujut: Hari baik untuk membuat bubu, alat pahat & tembok pagar
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TAGS   kalender Kalender Bali Bubu Alat Pahat Pagar Dewasa Ayu Kalender Bali Sabtu 18 Juli 2026 Saniscara Umanis Pujut Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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