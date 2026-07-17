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Bali Flower Festival 2026 di KEK Kura Kura Bali Diserbu Pengunjung, Membeludak

Jumat, 17 Juli 2026 – 18:58 WIB
Bali Flower Festival 2026 di KEK Kura Kura Bali Diserbu Pengunjung, Membeludak - JPNN.com Bali
Pengunjung menikmati ragam bunga di ajang Bali Flower Festival 2026 yang berlangsung di UID Bali Campus, kompleks KEK Kura-Kura. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali Flower Festival (BFF) 2026 berlangsung meriah.

Festival yang digelar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali yang dikembangkan PT Bali Turtle Island Development (BTID) bergulir pada 14–15 Juli 2026 di United in Diversity (UID) Bali Campus.

Festival bertema “Grow Authentically” hasil kolaborasi dengan Omniflora, distributor bunga potong segar terkemuka di Indonesia, ini menjadi ruang kolaborasi bagi pegiat seni dan pelaku UMKM.

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Ajang ini dirancang khusus untuk meningkatkan kapasitas serta kreativitas para pelaku usaha dan pencinta bunga dalam industri dekorasi, ritel, hingga florikultura.

BFF 2026 awalnya menargetkan jumlah pengunjung 3.000 hingga 3.500 orang. Namun, antusiasme pengunjung tahun ini jauh lebih tinggi.

Tercatat 4.813 pengunjung memadati UID Bali Campus, KEK Kura Kura Bali selama dua hari penyelenggaraan, atau naik sekitar 38 persen dari target yang ingin dicapai.

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Selama dua hari, festival ini dimeriahkan dengan ragam agenda yang menarik.

Hari pertama diisi dengan kegiatan interaktif melalui Seminar Demo dan Biztalk, yang kemudian disusul oleh sesi Bisnis Panel dan Workshop pada hari kedua.

Bali Flower Festival yang digelar KEK Kura Kura Bali yang dikembangkan PT BTID bergulir pada 14–15 Juli 2026 di United in Diversity (UID) Bali Campus.
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TAGS   Bali Flower Festival BBF 2026 KEK Kura-kura Bali PT BTID UID bali campus floris wisatawan Bali Omniflora turis

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