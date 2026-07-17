Koster Gandeng 39 Kampus & 12.942 Mahasiswa Bangun Desa di Bali, Ini Pesannya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Langkah besar diambil Pemprov Bali dalam mempercepat pembangunan berbasis wilayah pedesaan.

Gubernur Wayan Koster secara resmi meluncurkan Program Pengabdian Masyarakat Desa Kerthi Bali Sejahtera di Taman Budaya, Denpasar, Rabu (15/7).

Program kolaboratif ini menjadi langkah konkret untuk membumikan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

"Kami ingin memastikan bahwa pembangunan Bali tidak hanya berpusat di kota atau kawasan pariwisata saja, melainkan tumbuh subur dari akar rumputnya, yaitu dari desa," ujar Gubernur Koster.

Program Pengabdian Masyarakat Desa Kerthi Bali Sejahtera tahun ini melibatkan 39 perguruan tinggi di Bali, dengan 12.942 mahasiswa dan 953 dosen pembimbing lapangan yang akan mengabdi di desa-desa di seluruh Bali.

Koster menilai jumlah tersebut merupakan kekuatan intelektual yang sangat besar apabila diarahkan untuk membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan.

“Pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah.

Kita memerlukan sinergi seluruh komponen bangsa melalui kolaborasi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Komunitas, dan Media,” kata Koster.