JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Gandeng 39 Kampus & 12.942 Mahasiswa Bangun Desa di Bali, Ini Pesannya

Koster Gandeng 39 Kampus & 12.942 Mahasiswa Bangun Desa di Bali, Ini Pesannya

Jumat, 17 Juli 2026 – 08:07 WIB
Koster Gandeng 39 Kampus & 12.942 Mahasiswa Bangun Desa di Bali, Ini Pesannya - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster secara resmi meluncurkan Program Pengabdian Masyarakat Desa Kerthi Bali Sejahtera di Taman Budaya, Denpasar, Rabu (15/7) lalu. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Langkah besar diambil Pemprov Bali dalam mempercepat pembangunan berbasis wilayah pedesaan.

Gubernur Wayan Koster secara resmi meluncurkan Program Pengabdian Masyarakat Desa Kerthi Bali Sejahtera di Taman Budaya, Denpasar, Rabu (15/7).

Program kolaboratif ini menjadi langkah konkret untuk membumikan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Baca Juga:

"Kami ingin memastikan bahwa pembangunan Bali tidak hanya berpusat di kota atau kawasan pariwisata saja, melainkan tumbuh subur dari akar rumputnya, yaitu dari desa," ujar Gubernur Koster.

Program Pengabdian Masyarakat Desa Kerthi Bali Sejahtera tahun ini melibatkan 39 perguruan tinggi di Bali, dengan 12.942 mahasiswa dan 953 dosen pembimbing lapangan yang akan mengabdi di desa-desa di seluruh Bali.

Koster menilai jumlah tersebut merupakan kekuatan intelektual yang sangat besar apabila diarahkan untuk membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan.

Baca Juga:

“Pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah.

Kita memerlukan sinergi seluruh komponen bangsa melalui kolaborasi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Komunitas, dan Media,” kata Koster.

Program Pengabdian Masyarakat Desa Kerthi Bali Sejahtera tahun ini melibatkan 39 perguruan tinggi di Bali, dengan 12.942 mahasiswa dan 953 dosen pembimbing
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster Desa Kerthi Bali Sejahtera pemprov bali Program Pengabdian Masyarakat perguruan tinggi mahasiswa dosen pembimbing

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bursa Transfer! Bali United Resmi Rekrut Bek Timnas Tim Geypens, Rasa Eropa - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer! Bali United Resmi Rekrut Bek Timnas Tim Geypens, Rasa Eropa

  2. Bursa Transfer: Bali United Rekrut Gelandang Queven da Silva Inacio, Top - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Bali United Rekrut Gelandang Queven da Silva Inacio, Top

  3. Bursa Transfer: Persita Rekrut Sutanto Tan & Wahyudi Hamisi, Sah - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Persita Rekrut Sutanto Tan & Wahyudi Hamisi, Sah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU