Naik Kelas, Layanan Stroke Siloam Hospitals Bali Raih Sertifikasi Internasional

bali.jpnn.com, DENPASAR - Siloam Hospitals Bali kembali memperkokoh posisinya sebagai rumah sakit rujukan utama penanganan stroke (Stroke Ready Hospital).

Komitmen tersebut dibuktikan dengan keberhasilan rumah sakit ini meraih sertifikasi internasional Clinical Care Program Certification (CCPC) for Stroke dari lembaga akreditasi kesehatan dunia, Joint Commission International (JCI).

Sebelumnya, Siloam Hospitals Bali sukses mengantongi akreditasi bergengsi WSO Angels sejak 2025.

Sertifikasi skala global ini tidak sembarangan diberikan.

JCI hanya menganugerahkannya kepada rumah sakit yang dinilai memiliki sistem penanganan stroke yang sangat komprehensif, mulai dari layanan kegawatdaruratan, diagnosis cepat, tindakan medis, hingga rehabilitasi pasien.

Direktur Siloam Hospitals Bali dr. Ni Gusti Ayu Putri Mayuni MM mengatakan bahwa sertifikasi ini merupakan validasi terhadap sistem pelayanan yang selama ini dibangun untuk memberikan manfaat nyata bagi pasien.

"Bagi kami, sertifikasi ini bukanlah tujuan akhir, melainkan pengakuan bahwa sistem pelayanan stroke yang kami bangun telah memenuhi standar internasional.

Yang terpenting adalah bagaimana standar tersebut diterjemahkan menjadi pelayanan yang cepat, aman, terkoordinasi, dan memberikan peluang pemulihan yang lebih baik bagi setiap pasien,” ujar dr. Ni Gusti Ayu Putri Mayuni MM.