JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Naik Kelas, Layanan Stroke Siloam Hospitals Bali Raih Sertifikasi Internasional

Naik Kelas, Layanan Stroke Siloam Hospitals Bali Raih Sertifikasi Internasional

Kamis, 16 Juli 2026 – 21:56 WIB
Naik Kelas, Layanan Stroke Siloam Hospitals Bali Raih Sertifikasi Internasional - JPNN.com Bali
Ilustrasi fasilitas kesehatan untuk layanan stroke di Siloam Hospitals Bali. Siloam Hospitals Bali meraih sertifikasi internasional Clinical Care Program Certification (CCPC) for Stroke dari lembaga akreditasi kesehatan dunia, JCI. Foto: Siloam Hospitals Bali for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Siloam Hospitals Bali kembali memperkokoh posisinya sebagai rumah sakit rujukan utama penanganan stroke (Stroke Ready Hospital).

Komitmen tersebut dibuktikan dengan keberhasilan rumah sakit ini meraih sertifikasi internasional Clinical Care Program Certification (CCPC) for Stroke dari lembaga akreditasi kesehatan dunia, Joint Commission International (JCI).

Sebelumnya, Siloam Hospitals Bali sukses mengantongi akreditasi bergengsi WSO Angels sejak 2025.

Baca Juga:

Sertifikasi skala global ini tidak sembarangan diberikan.

JCI hanya menganugerahkannya kepada rumah sakit yang dinilai memiliki sistem penanganan stroke yang sangat komprehensif, mulai dari layanan kegawatdaruratan, diagnosis cepat, tindakan medis, hingga rehabilitasi pasien.

Direktur Siloam Hospitals Bali dr. Ni Gusti Ayu Putri Mayuni MM mengatakan bahwa sertifikasi ini merupakan validasi terhadap sistem pelayanan yang selama ini dibangun untuk memberikan manfaat nyata bagi pasien.

Baca Juga:

"Bagi kami, sertifikasi ini bukanlah tujuan akhir, melainkan pengakuan bahwa sistem pelayanan stroke yang kami bangun telah memenuhi standar internasional.

Yang terpenting adalah bagaimana standar tersebut diterjemahkan menjadi pelayanan yang cepat, aman, terkoordinasi, dan memberikan peluang pemulihan yang lebih baik bagi setiap pasien,” ujar dr. Ni Gusti Ayu Putri Mayuni MM.

Siloam Hospitals Bali meraih sertifikasi internasional Clinical Care Program Certification (CCPC) for Stroke dari lembaga akreditasi kesehatan dunia, JCI
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Siloam Hospitals Bali internasional Clinical Care Program Certification Joint Commission International Sertifikat Internasional stroke lembaga akreditasi kesehatan dunia Layanan Stroke

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bursa Transfer! Bali United Resmi Rekrut Bek Timnas Tim Geypens, Rasa Eropa - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer! Bali United Resmi Rekrut Bek Timnas Tim Geypens, Rasa Eropa

  2. Bursa Transfer: Bali United Rekrut Gelandang Queven da Silva Inacio, Top - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Bali United Rekrut Gelandang Queven da Silva Inacio, Top

  3. Bursa Transfer: Persita Rekrut Sutanto Tan & Wahyudi Hamisi, Sah - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Persita Rekrut Sutanto Tan & Wahyudi Hamisi, Sah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU