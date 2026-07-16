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Sentuhan Magis Hari Bahagia: Berikut Tiga Wedding Planner Top di Singapura

Kamis, 16 Juli 2026 – 19:34 WIB
Sentuhan Magis Hari Bahagia: Berikut Tiga Wedding Planner Top di Singapura - JPNN.com Bali
Ilustrasi wedding di Singapura. Foto: Dok. Rosette Designs

bali.jpnn.com, DENPASAR - Merencanakan pernikahan di Singapura sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi calon pengantin.

Mulai dari urusan administrasi hukum pernikahan (ROM), mencocokkan jadwal vendor yang padat, hingga memastikan detail estetika dekorasi berjalan sesuai rencana. 

Bagi pasangan modern yang memiliki kesibukan tinggi, mengurus semua hal ini sendirian tentu bisa menguras energi.

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Di sinilah peran perencana pernikahan profesional menjadi sangat krusial.

Bukan sekadar membantu memilih warna kain, mereka adalah dirigen yang memastikan seluruh rangkaian acara berjalan mulus dari tahap awal hingga hari-H. 

Jika Anda sedang merencanakan hari bahagia di Negeri Singa, berikut adalah tiga rekomendasi perencana pernikahan yang patut dipertimbangkan.

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1. The Wedding Atelier 

Nama yang satu ini sudah tidak asing lagi di industri pesta mewah Asia.

Jika Anda sedang merencanakan hari bahagia di Singapura, berikut adalah tiga rekomendasi perencana pernikahan yang patut dipertimbangkan.
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TAGS   Wedding Planner Singapura Negeri Singa pernikahan Vendor The Wedding Atelier The Wedding Stylist Rosette Designs

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