Kapolri: Pecalang dan Ojek Online Mitra Strategis Deteksi Dini Kriminalitas

bali.jpnn.com, BADUNG - Polri terus memperkuat strategi pemeliharaan keamanan berbasis masyarakat (community policing).

Komitmen ini diwujudkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lewat agenda "Silaturahmi Sabuk Kamtibmas" bersama komunitas ojek online (ojol) dan pecalang di Badung, Bali, Kamis (16/7).

Langkah taktis ini menempatkan pecalang dan pengemudi ojol bukan lagi sekadar elemen biasa, melainkan sebagai "sabuk pengaman" dan mitra strategis Polri dalam mendeteksi dini potensi gangguan keamanan di lapangan.

“Pecalang dan komunitas ojek online merupakan mitra strategis Polri atau sabuk kamtibmas yang memiliki peran penting dalam membantu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Kapolri, tantangan keamanan yang semakin dinamis menuntut hadirnya sinergi yang semakin kuat antara Polri dengan seluruh komponen masyarakat.

Bagi masyarakat Bali, keberadaan pecalang selama ini bukan sekadar perangkat pengamanan adat, melainkan representasi nilai-nilai kearifan lokal yang menjaga harmoni kehidupan masyarakat.

Dengan pemahaman yang kuat terhadap adat, budaya, dan karakter wilayahnya, pecalang menjadi bagian penting dalam membangun rasa aman sekaligus menjaga keseimbangan sosial di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

Di sisi lain, komunitas ojek online memiliki mobilitas yang tinggi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat di berbagai wilayah.