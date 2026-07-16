JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kapolri: Pecalang dan Ojek Online Mitra Strategis Deteksi Dini Kriminalitas

Kapolri: Pecalang dan Ojek Online Mitra Strategis Deteksi Dini Kriminalitas

Kamis, 16 Juli 2026 – 19:17 WIB
Kapolri: Pecalang dan Ojek Online Mitra Strategis Deteksi Dini Kriminalitas - JPNN.com Bali
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyalami para pecalang saat acara Silaturahmi Sabuk Kamtibmas di Badung, Bali, Kamis (16/7). Foto: Divisi Humas Polri for JPNN

bali.jpnn.com, BADUNG - Polri terus memperkuat strategi pemeliharaan keamanan berbasis masyarakat (community policing).

Komitmen ini diwujudkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lewat agenda "Silaturahmi Sabuk Kamtibmas" bersama komunitas ojek online (ojol) dan pecalang di Badung, Bali, Kamis (16/7).

Langkah taktis ini menempatkan pecalang dan pengemudi ojol bukan lagi sekadar elemen biasa, melainkan sebagai "sabuk pengaman" dan mitra strategis Polri dalam mendeteksi dini potensi gangguan keamanan di lapangan.

Baca Juga:

Pecalang dan komunitas ojek online merupakan mitra strategis Polri atau sabuk kamtibmas yang memiliki peran penting dalam membantu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Kapolri, tantangan keamanan yang semakin dinamis menuntut hadirnya sinergi yang semakin kuat antara Polri dengan seluruh komponen masyarakat.

Bagi masyarakat Bali, keberadaan pecalang selama ini bukan sekadar perangkat pengamanan adat, melainkan representasi nilai-nilai kearifan lokal yang menjaga harmoni kehidupan masyarakat.

Baca Juga:

Dengan pemahaman yang kuat terhadap adat, budaya, dan karakter wilayahnya, pecalang menjadi bagian penting dalam membangun rasa aman sekaligus menjaga keseimbangan sosial di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

Di sisi lain, komunitas ojek online memiliki mobilitas yang tinggi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat di berbagai wilayah.

Pecalang dan pengemudi ojol bukan lagi sekadar elemen biasa, melainkan sebagai "sabuk pengaman" dan mitra strategis Polri menjaga keamanan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kapolri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Pecalang ojol Bali ojek online Silaturahmi Sabuk Kamtibmas

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bursa Transfer! Bali United Resmi Rekrut Bek Timnas Tim Geypens, Rasa Eropa - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer! Bali United Resmi Rekrut Bek Timnas Tim Geypens, Rasa Eropa

  2. Bursa Transfer: Bali United Rekrut Gelandang Queven da Silva Inacio, Top - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Bali United Rekrut Gelandang Queven da Silva Inacio, Top

  3. Bursa Transfer: Persita Rekrut Sutanto Tan & Wahyudi Hamisi, Sah - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Persita Rekrut Sutanto Tan & Wahyudi Hamisi, Sah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU