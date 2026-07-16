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Kapolri Gandeng 27 Ribu Pecalang dan Ojol Jaga Keamanan Bali, Simak Pesannya

Kamis, 16 Juli 2026 – 18:47 WIB
Kapolri Gandeng 27 Ribu Pecalang dan Ojol Jaga Keamanan Bali, Simak Pesannya - JPNN.com Bali
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berdiskusi dengan pecalang dan ojol saat acara "Silaturahmi Sabuk Kamtibmas" yang digelar di Badung, Bali, Kamis (16/7). Foto; Divisi Humas Polri for JPNN

bali.jpnn.com, BADUNG - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk memperkuat kemitraan dengan pecalang dan komunitas ojek online (ojol) di Bali.

Langkah ini dinilai krusial untuk mempertahankan daya saing Bali sebagai destinasi wisata dunia sekaligus demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Saya ingin mendengarkan langsung situasi dan kondisi, khususnya terkait keamanan, dampak pasca-penyesuaian tarif ojek online, maupun hal lain yang bisa menjadi bahan evaluasi bersama," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat acara "Silaturahmi Sabuk Kamtibmas" yang digelar di Badung, Bali, Kamis (16/7).

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Forum dialog ini dimanfaatkan Kapolri untuk menyerap langsung aspirasi dari para mitra strategis Polri di lapangan.

Dalam sesi dialog, Ketua Manggala Pecalang Wayan Suarya mengapresiasi perhatian khusus Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap sistem keamanan berbasis kearifan lokal di Bali.

Ia menegaskan, ada lebih dari 27 ribu personel pecalang yang tersebar di seluruh desa adat siap bersinergi penuh dengan Polri.

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Di sisi lain, perwakilan komunitas ojol menyampaikan keluhan riil di lapangan.

Mereka menyoroti ruwetnya persoalan parkir di kawasan wisata serta meminta peningkatan keamanan malam hari, khususnya di jalur Bypass dan kawasan Canggu yang marak aksi penjambretan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk memperkuat kemitraan dengan pecalang dan komunitas ojek online (ojol) di Bali.
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TAGS   Kapolri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Pecalang ojol Bali ojek online pariwisata bali destinasi wisata Silaturahmi Sabuk Kamtibmas

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