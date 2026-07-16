Kakanwil Eem Gelar Silaturahmi, Ajak Purnabakti Dukung Inovasi Kemenkum

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali mempererat sinergi lintas generasi melalui kegiatan Silaturahmi bersama Persatuan Purnabakti Pengayoman Kementerian Hukum (P3KH) Bali yang dirangkaikan dengan Knowledge Sharing, Kamis (16/7).

Kegiatan tersebut dihadiri Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah, Kabag Tata Usaha dan Umum I Nengah Sukadana, serta jajaran dan para pengurus maupun anggota P3KH Bali.

Ketua P3KH Bali, Anak Agung Gede Mayun Mataram, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

Menurutnya, para purnabakti masih memiliki semangat untuk terus berkontribusi dalam menyampaikan informasi mengenai layanan Kementerian Hukum kepada masyarakat.

Ia juga menilai forum ini menjadi wadah yang tepat untuk mempererat silaturahmi sekaligus berbagi pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai pengabdian kepada generasi penerus.

Kakanwil Eem Nurmanah menegaskan bahwa kehadiran para purnabakti merupakan kehormatan bagi keluarga besar Kanwil Kemenkum Bali.

Ia menyampaikan bahwa berbagai capaian organisasi saat ini tidak terlepas dari dedikasi dan fondasi yang telah dibangun oleh para senior selama mengabdi.

“Kami meyakini bahwa organisasi yang kuat lahir dari fondasi yang kokoh.