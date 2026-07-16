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Kemenkum Bali Akselerasi Kepatuhan & Kualitas Layanan AHU di Buleleng, Sorot Notaris

Kamis, 16 Juli 2026 – 13:30 WIB
Kemenkum Bali Akselerasi Kepatuhan & Kualitas Layanan AHU di Buleleng, Sorot Notaris - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menegaskan kedudukan luhur profesi notaris dalam tatanan hukum masyarakat saat kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU yang diselenggarakan di Kabupaten Buleleng pada Rabu dan Kamis, 15–16 Juli 2026. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Kanwil Kemenkum Bali bergerak progresif dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) sekaligus memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap profesi notaris.

Langkah nyata ini diwujudkan melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU yang diselenggarakan di Kabupaten Buleleng pada Rabu dan Kamis, 15–16 Juli 2026.

Kegiatan yang berlangsung intensif ini menyasar langsung substansi krusial dalam dunia kenotariatan.

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Meliputi kepatuhan administrasi jaminan fidusia, implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), hingga monitoring kesiapan para notaris baru.

Pemeriksaan substantif dilakukan secara door-to-door terhadap sejumlah notaris di Buleleng.

Dalam forum tatap muka bersama para notaris, Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menegaskan kedudukan luhur profesi notaris dalam tatanan hukum masyarakat.

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"Notaris sebagai officium nobile memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Oleh karena itu, saya meminta seluruh notaris untuk menjalankan jabatan secara nyata, aktif memberikan pelayanan, serta memenuhi kewajiban administrasi secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab," kata Eem Nurmanah.

Kemenkum Bali bergerak meningkatkan kualitas pelaksanaan layanan AHU sekaligus memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap profesi notaris.
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TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah notaris Layanan AHU Buleleng fidusia TPPU TPPT

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