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Kalender Bali Kamis (16/7): Baik untuk Bepergian & Menanam Tumbuhan Berbuah

Kamis, 16 Juli 2026 – 06:14 WIB
Kalender Bali Kamis (16/7): Baik untuk Bepergian & Menanam Tumbuhan Berbuah - JPNN.com Bali
Kalender Bali Kamis 16 Juli 2026 bertepatan dengan Wraspati Wage Pujut. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (16/7) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Wage Pujut.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Kamis hari ini (16/7) dilansir dari kalenderbali.org:

 

Kalender Bali Kamis 16 Juli 2026 bertepatan dengan Wraspati Wage Pujut: Hari baik untuk bepergian & menanam tumbuhan berbuah
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TAGS   kalender Kalender Bali Bepergian Tumbuhan Berbuah Kalender Bali Kamis 16 Juli 2026 Wraspati Wage Pujut Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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