JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Imigrasi Bali Gencar Patroli Dharma Dewata, Sisir Titik Rawan, Sikat WNA Nakal

Imigrasi Bali Gencar Patroli Dharma Dewata, Sisir Titik Rawan, Sikat WNA Nakal

Rabu, 15 Juli 2026 – 21:27 WIB
Imigrasi Bali Gencar Patroli Dharma Dewata, Sisir Titik Rawan, Sikat WNA Nakal - JPNN.com Bali
Kanwil Ditjen Imigrasi Bali menggelar apel persiapan Patroli Dharma Dewata, Rabu (15/7). Imigrasi Bali kembali gencar menyisir titik aktivitas WNA di Bali. Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Bali terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA).

Langkah nyata ini diwujudkan melalui pelaksanaan Patroli Dharma Dewata yang digelar secara intensif setiap harinya demi menjaga keamanan serta ketertiban wilayah.

Dalam pelaksanaannya, Patroli Keimigrasian Dharma Dewata menyisir berbagai titik konsentrasi WNA di seluruh penjuru Bali.

Baca Juga:

Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi, deteksi dini, sekaligus penindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran keimigrasian.

Satgas Patroli Dharma Dewata sebelumnya telah resmi dikukuhkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, pada 15 April 2026 lalu.

Sejak pengukuhan tersebut, satgas ini terus bergerak aktif melakukan pengamanan di wilayah hukum Bali.

Baca Juga:

Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna menegaskan bahwa apel Satuan Tugas Patroli Dharma Dewata yang digelar sore ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kembali komitmen seluruh jajaran Imigrasi dalam penegakan hukum keimigrasian.

Ia menyampaikan agar petugas selalu mengedepankan profesionalisme kerja dan menghindari penyalahgunaan wewenang di lapangan.

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Bali terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Imigrasi Bali Kanwil Ditjen Imigrasi Bali Patroli Dharma Dewata WNA WNA Nakal Bali Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna Aplikasi Pelaporan Orang Asing

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bursa Transfer: Bali United Rekrut Gelandang Queven da Silva Inacio, Top - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Bali United Rekrut Gelandang Queven da Silva Inacio, Top

  2. Bursa Transfer: Persita Rekrut Sutanto Tan & Wahyudi Hamisi, Sah - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Persita Rekrut Sutanto Tan & Wahyudi Hamisi, Sah

  3. John Herdman: Vietnam Lawan Bagus, tetapi Kami Juga Ingin Melawan Malaysia - JPNN.com Bali

    John Herdman: Vietnam Lawan Bagus, tetapi Kami Juga Ingin Melawan Malaysia

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU