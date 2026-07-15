Imigrasi Bali Gencar Patroli Dharma Dewata, Sisir Titik Rawan, Sikat WNA Nakal

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Bali terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA).

Langkah nyata ini diwujudkan melalui pelaksanaan Patroli Dharma Dewata yang digelar secara intensif setiap harinya demi menjaga keamanan serta ketertiban wilayah.

Dalam pelaksanaannya, Patroli Keimigrasian Dharma Dewata menyisir berbagai titik konsentrasi WNA di seluruh penjuru Bali.

Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi, deteksi dini, sekaligus penindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran keimigrasian.

Satgas Patroli Dharma Dewata sebelumnya telah resmi dikukuhkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, pada 15 April 2026 lalu.

Sejak pengukuhan tersebut, satgas ini terus bergerak aktif melakukan pengamanan di wilayah hukum Bali.

Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna menegaskan bahwa apel Satuan Tugas Patroli Dharma Dewata yang digelar sore ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kembali komitmen seluruh jajaran Imigrasi dalam penegakan hukum keimigrasian.

Ia menyampaikan agar petugas selalu mengedepankan profesionalisme kerja dan menghindari penyalahgunaan wewenang di lapangan.