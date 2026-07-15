Kabar Baik! Harga Bright Gas di Bali Turun Mulai 14 Juli, Sebegini

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) melakukan penyesuaian harga untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi Bright Gas yang berlaku mulai 14 Juli 2026.

Penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala terhadap harga produk LPG nonsubsidi dengan mempertimbangkan perkembangan harga energi dan kondisi pasar.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan bahwa penyesuaian harga Bright Gas merupakan kebijakan yang dilakukan secara berkala.

Hal ini untuk menjaga keberlanjutan layanan dan keandalan pasokan LPG nonsubsidi kepada masyarakat.

"Penyesuaian harga Bright Gas dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk perkembangan harga energi dan biaya pengadaan,” ujar Ahad Rahedi.

“Meski demikian, Pertamina tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan LPG nonsubsidi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," imbuhnya.

Penyesuaian harga ini hanya berlaku untuk produk Bright Gas sebagai LPG nonsubsidi.

Melalui evaluasi tersebut, harga Bright Gas mengalami penurunan sebagai berikut: