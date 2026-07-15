Kemenkum Bali Dorong Pendaftaran Merek Kolektif KDMP & Pelindungan IG di Buleleng

bali.jpnn.com, BULELENG - Kanwil Kemenkum Bali bersama Pemkab Buleleng menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Kekayaan Intelektual (KI), Rabu (17/7) di Kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Kegiatan ini berfokus pada fasilitas pendaftaran Merek Kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), penguatan Indikasi Geografis (IG), serta inventarisasi potensi KI di wilayah Buleleng.

Rapat strategis ini dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah beserta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana.

Hadir juga Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UKM Buleleng, serta instansi terkait lainnya.

Kakanwil Eem Nurmanah dalam arahannya menegaskan bahwa pelindungan Kekayaan Intelektual merupakan instrumen krusial untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah sekaligus menjaga identitas Kabupaten Buleleng.

"Perhatian khusus diberikan pada percepatan pendaftaran Merek Kolektif bagi KDMP, sejalan dengan amanat Perpres No. 9 Tahun 2025.

Pendaftaran KDMP adalah program prioritas kementerian.

Aset komunal masyarakat di desa harus segera didaftarkan sebagai Merek Kolektif agar memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat secara kolektif," kata Kakanwil Eem Nurmanah.