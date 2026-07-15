JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kemenkum Bali Dorong Pendaftaran Merek Kolektif KDMP & Pelindungan IG di Buleleng

Kemenkum Bali Dorong Pendaftaran Merek Kolektif KDMP & Pelindungan IG di Buleleng

Rabu, 15 Juli 2026 – 18:27 WIB
Kemenkum Bali Dorong Pendaftaran Merek Kolektif KDMP & Pelindungan IG di Buleleng - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati bersama Pemkab Buleleng menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Kekayaan Intelektual (KI), Rabu (17/7) di Kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Kanwil Kemenkum Bali bersama Pemkab Buleleng menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Kekayaan Intelektual (KI), Rabu (17/7) di Kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Kegiatan ini berfokus pada fasilitas pendaftaran Merek Kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), penguatan Indikasi Geografis (IG), serta inventarisasi potensi KI di wilayah Buleleng.

Rapat strategis ini dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah beserta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana.

Baca Juga:

Hadir juga Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UKM Buleleng, serta instansi terkait lainnya.

Kakanwil Eem Nurmanah dalam arahannya menegaskan bahwa pelindungan Kekayaan Intelektual merupakan instrumen krusial untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah sekaligus menjaga identitas Kabupaten Buleleng.

"Perhatian khusus diberikan pada percepatan pendaftaran Merek Kolektif bagi KDMP, sejalan dengan amanat Perpres No. 9 Tahun 2025.

Baca Juga:

Pendaftaran KDMP adalah program prioritas kementerian.

Aset komunal masyarakat di desa harus segera didaftarkan sebagai Merek Kolektif agar memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat secara kolektif," kata Kakanwil Eem Nurmanah.

Kegiatan ini berfokus pada fasilitas pendaftaran Merek Kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), penguatan Indikasi Geografis (IG) dan KI
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Bali Koperasi Desa Merah Putih KDMP indikasi geografis Pendaftaran Merek Kolektif kekayaan intelektual Kopi Robusta Lemukih Batu Pulaki Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Kadiv Yankum Wayan Redana

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bursa Transfer: Bali United Rekrut Gelandang Queven da Silva Inacio, Top - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Bali United Rekrut Gelandang Queven da Silva Inacio, Top

  2. Bursa Transfer: Persita Rekrut Sutanto Tan & Wahyudi Hamisi, Sah - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Persita Rekrut Sutanto Tan & Wahyudi Hamisi, Sah

  3. John Herdman: Vietnam Lawan Bagus, tetapi Kami Juga Ingin Melawan Malaysia - JPNN.com Bali

    John Herdman: Vietnam Lawan Bagus, tetapi Kami Juga Ingin Melawan Malaysia

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU