Ini Rencana Bupati Klungkung & Gianyar Setelah Dana SMI Rp175,84 Miliar Cair

bali.jpnn.com, JAKARTA - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI menandatangani dua perjanjian pembiayaan infrastruktur dengan Pemkab Gianyar dan Klungkung, Bali, dengan total nilai Rp175,84 miliar.

Dana tersebut akan dipakai kedua pemerintah daerah itu untuk membangun infrastruktur dan memperbaiki layanan publik.

Mulai dari jalan dan fasilitas kesehatan hingga revitalisasi sekolah, sebagai bagian dari upaya SMI dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemkab Klungkung memperoleh fasilitas pinjaman daerah senilai Rp68,6 miliar dengan tenor empat tahun.

Pemkab Gianyar di lain sisi menerima fasilitas pinjaman daerah senilai Rp107,24 miliar untuk merevitalisasi 131 sekolah yang tersebar di tujuh kecamatan.

Bupati Klungkung Made Satria menyambut baik kerja sama ini.

"Dukungan pembiayaan dari PT SMI memberi kami ruang fiskal yang lebih optimal untuk mempercepat proyek-proyek prioritas.

Yang terpenting bagi kami, hasilnya nanti benar-benar bisa dirasakan masyarakat, dari pelayanan publik yang lebih baik sampai sektor pariwisata yang makin kuat," ujar I Made Satria dilansir dari Antara.