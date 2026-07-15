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Dana PT SMI Cair, Klungkung Membenahi Jalan & Wisata, Gianyar Sulap 131 Sekolah

Rabu, 15 Juli 2026 – 17:48 WIB
Dana PT SMI Cair, Klungkung Membenahi Jalan & Wisata, Gianyar Sulap 131 Sekolah - JPNN.com Bali
Ilustrasi tumpukan uang pinjaman dari PT SMI untuk Pemkab Gianyar dan Klungkung. Dana pinjaman sebesar Rp175,84 miliar diperuntukan untuk proyek infrastruktur dan revitalisasi sekolah di dua kabupaten itu. Foto/ilustrasi: JPNN.com

bali.jpnn.com, JAKARTA - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI menandatangani dua perjanjian pembiayaan infrastruktur dengan Pemkab Gianyar dan Klungkung, Bali, dengan total nilai Rp175,84 miliar.

Dana tersebut akan dipakai kedua pemerintah daerah itu untuk membangun infrastruktur dan memperbaiki layanan publik.

Mulai dari jalan dan fasilitas kesehatan hingga revitalisasi sekolah, sebagai bagian dari upaya SMI dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

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Pemkab Klungkung memperoleh fasilitas pinjaman daerah senilai Rp68,6 miliar dengan tenor empat tahun.

Dananya akan dipakai untuk pembangunan jalan, penguatan fasilitas kesehatan, penataan kawasan permukiman, serta sarana penunjang pariwisata sebagai sektor unggulan daerah.

Proyek-proyek ini diperkirakan menyerap 367 tenaga kerja lokal, dengan hampir seluruh bahan bakunya berasal dari dalam negeri.

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Kerja sama tersebut bukan yang pertama.

Sejak 2021, SMI dan Pemkab Klungkung sudah menjalin kerja sama pembiayaan senilai Rp62,18 miliar yang dipakai untuk perbaikan sejumlah ruas jalan kabupaten dan penguatan fasilitas kesehatan.

PT SMI menandatangani dua perjanjian pembiayaan infrastruktur dengan Pemkab Gianyar dan Klungkung, Bali, dengan total nilai Rp175,84 miliar
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TAGS   PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) pemkab gianyar pemkab klungkung PT SMI proyek infrastruktur Revitalisasi Sekolah sekolah

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