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Kemenkum Bali Monitoring & Evaluasi Layanan AHU Kenotariatan di Jembrana, Catat

Rabu, 15 Juli 2026 – 17:21 WIB
Kemenkum Bali Monitoring & Evaluasi Layanan AHU Kenotariatan di Jembrana, Catat - JPNN.com Bali
Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Bali melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) terkait layanan kenotariatan di Kabupaten Jembrana pada 13–14 Juli 2026. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Bali melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) terkait layanan kenotariatan di Kabupaten Jembrana pada 13–14 Juli 2026.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, bersama tim Bidang Pelayanan AHU.

Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan jabatan notaris berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

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Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kunjungan langsung ke sejumlah kantor notaris yang baru dilantik di Kabupaten Jembrana.

Tim melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan sarana dan prasarana perkantoran, kelengkapan administrasi protokol kenotariatan, serta kesesuaian pelaksanaan tugas dan kewajiban jabatan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Selain melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik kantor, tim juga berdialog dengan para notaris yang hadir untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tugas pada masa awal jabatan.

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Diskusi tersebut menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai kendala teknis yang dihadapi sekaligus memberikan pembinaan terkait pelaksanaan layanan kenotariatan yang profesional, tertib administrasi, dan berorientasi pada kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari hasil monitoring, secara umum sebagian besar kantor notaris yang dikunjungi telah memenuhi ketentuan mengenai kelayakan sarana kerja, administrasi protokol, serta kesiapan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kemenkum Bali melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) terkait layanan kenotariatan di Kabupaten Jembrana
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TAGS   Kemenkum Bali Kadiv Yankum I Wayan Redana Layanan AHU notaris Layanan Kenotariatan Jembrana Bali

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