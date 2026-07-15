Kakanwil Eem Apresiasi Kinerja Posbankum di Buleleng, Tangani Ratusan Kasus

bali.jpnn.com, BULELENG - Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah melakukan kunjungan dan monitoring ke Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa Baktiseraga, Buleleng, Rabu (15/7).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan layanan bantuan hukum di tingkat desa berjalan optimal sekaligus memperkuat akses keadilan bagi masyarakat.

Kakanwil Eem Nurmanah dalam arahannya menegaskan bahwa Posbankum merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan layanan hukum yang mudah dijangkau masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini Provinsi Bali telah memiliki 717 Posbankum yang didukung oleh 2.797 Paralegal Penggerak.

Di Kabupaten Buleleng sendiri telah terbentuk 148 Posbankum yang melayani masyarakat di 129 desa dan 19 kelurahan.

Per pertengahan Juli 2026, Posbankum di Kabupaten Buleleng telah menangani 498 layanan hukum.

Layanan tersebut didominasi persoalan administrasi pemerintahan, kamtibmas, sengketa tanah, KDRT, perceraian, waris, penganiayaan, sengketa perjanjian, hingga pencurian.

Kakanwil Eem Nurmanah mengapresiasi Desa Baktiseraga yang telah diperkuat oleh 28 paralegal aktif dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat.