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Semester I 2026: PLN Catat Penjualan Listrik 4.111 GWh, Sektor Bisnis Jadi Andalan

Rabu, 15 Juli 2026 – 09:57 WIB
Semester I 2026: PLN Catat Penjualan Listrik 4.111 GWh, Sektor Bisnis Jadi Andalan - JPNN.com Bali
Seorang petugas PLN Unit Induk Distribusi Bali melakukan proses backfeeding atau uji pemberian tegangan pada fasilitas PLTD di Gardu Induk Kubu, Karangasem, Bali. Foto: ANTARA/HO-Humas PLN UID Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali mencatat kinerja positif sepanjang Semester I 2026.

Penjualan tenaga listrik di Provinsi Bali menembus 4.111,51 GWh, atau mencapai 101,50 persen dari target yang ditetapkan.

Capaian ini didorong oleh pertumbuhan konsumsi listrik sebesar 7,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

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Sektor bisnis menjadi motor utama penggerak dengan kontribusi terbesar mencapai 1.898,27 GWh, tumbuh 8,80 persen secara year on year (YoY).

Sektor rumah tangga menyusul di posisi kedua dengan konsumsi sebesar 1.838,69 GWh, naik 7,17 persen (YoY).

Menariknya, pertumbuhan tertinggi justru dicatatkan oleh sektor industri yang melonjak hingga 13,47 persen menjadi 131,65 GWh.

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“Meningkatnya konsumsi listrik menjadi indikator tumbuhnya aktivitas ekonomi di Bali, mulai dari sektor pariwisata, perdagangan, industri hingga aktivitas masyarakat,” ujar General Manager PLN UID Bali Ajrun Karim dilansir dari Antara.

Menurut Ajrun Karim, peningkatan konsumsi listrik tersebut didorong berkembangnya aktivitas hotel dan akomodasi, perdagangan, restoran dan kuliner, serta sektor industri.

Penjualan tenaga listrik di Provinsi Bali menembus 4.111,51 GWh sepanjang Semester 1 2026, atau mencapai 101,50 persen dari target yang ditetapkan.
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TAGS   listrik PLN PT PLN Persero PLN UID Bali Bali semester 1 2026 Sektor Bisnis Sektor Rumah Tangga pariwisata

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