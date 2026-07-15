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Bali Siapkan Kawasan Rendah Emisi Skala Besar, Nusa Penida Jadi Titik Awal

Rabu, 15 Juli 2026 – 07:34 WIB
Bali Siapkan Kawasan Rendah Emisi Skala Besar, Nusa Penida Jadi Titik Awal - JPNN.com Bali
Gubernur Koster berkomitmen menjadikan Bali mandiri energi dengan menghentikan ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil saat membuka Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 di Bali Beach Convention Center, The Meru Bali, Sanur, Denpasar, Selasa (14/7). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menegaskan komitmennya menjadikan Bali mandiri energi berbasis energi bersih dengan menghentikan ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil.

Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi strategi utama untuk mewujudkan target Net Zero Emission (NZE) 2045, 15 tahun lebih cepat dibandingkan target nasional.

Menurut Koster, sebagai daerah yang bertumpu pada sektor pariwisata, Bali membutuhkan kualitas lingkungan yang baik serta sistem energi yang bersih, aman, dan berkelanjutan.

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Komitmen tersebut menjadi bagian dari implementasi Visi Pembangunan Daerah Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

"Untuk mewujudkan target tersebut, kami bergerak cepat mengakselerasi pengembangan energi baru terbarukan, khususnya energi surya, serta memperluas ekosistem kendaraan listrik.

Kami juga berkomitmen mengembangkan pembangkit berbasis energi bersih, sekaligus membuka pintu lebar-lebar bagi investasi dan kolaborasi di sektor energi hijau," ujar Koster saat membuka Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 di Bali Beach Convention Center, The Meru Bali, Sanur, Denpasar, Selasa (14/7).

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Ia menegaskan, Bali harus memiliki kemandirian energi dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di daerah sendiri.

Ke depan, pembangkit listrik di Bali diharapkan tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil agar sumber pencemaran udara dapat dihilangkan sehingga kualitas udara tetap terjaga.

Gubernur Bali Wayan Koster berkomitmen menjadikan Bali mandiri energi dengan menghentikan ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil.
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TAGS   Bali Kawasan Rendah Emisi Bali Mandiri Energi nusa penida Koster gubernur koster PLTS Bali Net Zero Emission 2045 Indonesia Solar Summit 2026 bahan bakar fosil

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