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Kalender Bali Rabu (15/7): Baik untuk Potong Rambut & Mengusir Guna-guna

Rabu, 15 Juli 2026 – 06:38 WIB
Kalender Bali Rabu (15/7): Baik untuk Potong Rambut & Mengusir Guna-guna - JPNN.com Bali
Kalender Bali Rabu 15 Juli 2026 bertepatan dengan Buda Pon Pujut. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (15/7) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Pon Pujut.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Rabu hari ini (15/7) dilansir dari kalenderbali.org:

 

Kalender Bali Rabu 15 Juli 2026 bertepatan dengan Buda Pon Pujut: Hari baik untuk potong rambut & mengusir guna-guna
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik untuk Potong Rambut guna-guna Kalender Bali Rabu 15 Juli 2026 Buda Pon Pujut Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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