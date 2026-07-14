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Terhempas Arus Laut, Evakuasi Paus Bungkuk di Jembrana Berakhir Duka

Selasa, 14 Juli 2026 – 22:04 WIB
Terhempas Arus Laut, Evakuasi Paus Bungkuk di Jembrana Berakhir Duka - JPNN.com Bali
Petugas gabungan mengubur paus bungkuk dengan panjang tujuh meter lebih yang ditemukan terdampar di Pantai Perancak, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (14/7). Foto: ANTARA/HO-Satpolairud Polres Jembrana

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Seekor paus bungkuk sepanjang lebih dari tujuh meter ditemukan terdampar di Pantai Perancak, Jembrana, Bali, Selasa (14/7).

Meski tim gabungan telah berupaya keras melakukan penyelamatan, mamalia laut raksasa tersebut akhirnya dinyatakan mati beberapa jam kemudian.

Nelayan Desa Perancak pertama kali melihat paus tersebut sekitar pukul 10.45 WITA.

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Tim gabungan dari Satpolairud Polres Jembrana, TNI AL, Jaringan Satwa Indonesia (JSI), BBRBLPP Gondol, serta BPSPL Denpasar langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi satwa tersebut kembali ke laut dalam.

Kasatpolairud Polres Jembrana AKP I Putu Suparta menjelaskan, paus sempat menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan bergerak menuju laut lepas.

Namun, tak berselang lama, arus kembali membawa tubuh paus bungkuk tersebut terdampar di pasir pantai.

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"Seluruh instansi terkait, aktivis lingkungan, hingga masyarakat setempat sudah berupaya maksimal sejak pagi.

Namun, sekitar pukul 15.00 WITA, paus tersebut akhirnya mati karena gagal kembali ke habitatnya," ujar AKP I Putu Suparta dilansir dari Antara.

Seekor paus bungkuk sepanjang lebih dari tujuh meter ditemukan terdampar di Pantai Perancak, Jembrana, Bali, Selasa (14/7).
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TAGS   paus Paus Bungkuk Pantai Perancak Jembrana Bali polres jembrana Jaringan Satwa Indonesia TNI AL

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