Kemenkum Bali Dukung Koperasi Adaptif & Berdaya Saing, Simak Respons Kakanwil

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menegaskan komitmennya untuk mendukung terwujudnya koperasi yang adaptif, profesional, dan berdaya saing saat memperingati HUT ke-79 Koperasi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah, pada Upacara Bendera Hari Koperasi yang digelar di halaman Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Selasa (14/7).

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani yang membacakan sambutan Menteri Koperasi.

Luh Ayu Aryani dalam sambutannya menyampaikan bahwa tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya” mencerminkan tekad untuk menjadikan koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat.

Menteri Koperasi juga menekankan bahwa koperasi masa kini harus mampu menjawab tantangan zaman melalui inovasi dan digitalisasi.

Melalui Program Presiden Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia.

Hal ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi desa dan kelurahan melalui pengembangan usaha produktif, peningkatan akses pembiayaan, serta pemberdayaan masyarakat.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyampaikan bahwa transformasi koperasi harus berjalan seiring dengan penguatan aspek hukum dan tata kelola kelembagaan.