Dwi Sathya dan Gayatri Melaju ke Paskibraka Nasional, Koster Angkat Bicara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Prestasi membanggakan kembali diukir putra-putri terbaik Provinsi Bali.

Dua pelajar asal Bali terpilih menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Nasional 2026.

Keduanya adalah I Made Dwi Sathya Kurniawan, 16, dari SMAN 1 Kuta Utara, Badung, dan Ni Komang Gayatri Dinda Gita Arsani, 16, dari SMAN 1 Kubu, Karangasem.

Didampingi orang tua masing-masing dan Kepala Kesbangpol Provinsi Bali I Gede Suralaga, kedua remaja berprestasi ini diterima langsung Gubernur Wayan Koster, Senin (13/7).

Perjalanan mereka menuju tingkat nasional terbilang tidak mudah.

Dari enam kandidat terbaik yang dikirim Pemprov Bali untuk mengikuti seleksi superketat di tingkat pusat, hanya satu pasang putra-putri inilah yang berhasil mengamankan tiket sebagai utusan resmi Bali.

Selanjutnya, Dwi Sathya dan Gayatri akan bertolak ke Depok untuk menjalani pemusatan latihan intensif selama 40 hari.

Mereka dipersiapkan untuk mengemban tugas kenegaraan pada Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI mendatang.