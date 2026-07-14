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Dwi Sathya dan Gayatri Melaju ke Paskibraka Nasional, Koster Angkat Bicara

Selasa, 14 Juli 2026 – 12:48 WIB
Dwi Sathya dan Gayatri Melaju ke Paskibraka Nasional, Koster Angkat Bicara - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster menyalami Ni Komang Gayatri Dinda Gita Arsani, 16, dari SMAN 1 Kubu, Karangasem yang menjadi wakil Bali untuk Paskibraka Nasional bersama I Made Dwi Sathya Kurniawan, 16, dari SMAN 1 Kuta Utara, Badung, Senin (13/7) kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Prestasi membanggakan kembali diukir putra-putri terbaik Provinsi Bali.

Dua pelajar asal Bali terpilih menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Nasional 2026.

Keduanya adalah I Made Dwi Sathya Kurniawan, 16, dari SMAN 1 Kuta Utara, Badung, dan Ni Komang Gayatri Dinda Gita Arsani, 16, dari SMAN 1 Kubu, Karangasem.

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Didampingi orang tua masing-masing dan Kepala Kesbangpol Provinsi Bali I Gede Suralaga, kedua remaja berprestasi ini diterima langsung Gubernur Wayan Koster, Senin (13/7).

Perjalanan mereka menuju tingkat nasional terbilang tidak mudah.

Dari enam kandidat terbaik yang dikirim Pemprov Bali untuk mengikuti seleksi superketat di tingkat pusat, hanya satu pasang putra-putri inilah yang berhasil mengamankan tiket sebagai utusan resmi Bali.

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Selanjutnya, Dwi Sathya dan Gayatri akan bertolak ke Depok untuk menjalani pemusatan latihan intensif selama 40 hari.

Mereka dipersiapkan untuk mengemban tugas kenegaraan pada Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI mendatang.

Dua pelajar asal Bali terpilih menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Nasional 2026.
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TAGS   pelajar Bali pelajar bali I Made Dwi Sathya Kurniawan Ni Komang Gayatri Dinda Gita Arsani SMAN 1 Kuta Utara SMAN 1 Kubu paskibraka Koster gubernur koster

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