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Kakanwil Eem Terima Audiensi Kanwil DJP Bali, Sorot Penipuan & Sistem Coretax Terbaru

Selasa, 14 Juli 2026 – 12:34 WIB
Kakanwil Eem Terima Audiensi Kanwil DJP Bali, Sorot Penipuan & Sistem Coretax Terbaru - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menerima audiensi Kakanwil Ditjen Pajak (DJP) Bali Darmawan di Ruang Arjuna, Selasa (14/7). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menerima audiensi Kakanwil Ditjen Pajak (DJP) Bali Darmawan di Ruang Arjuna, Selasa (14/7).

Audiensi tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Kakanwil Ditjen Pajak Bali Darmawan, hadir didampingi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian, Made Hari Sentana, serta Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP), Kadek Satria Wibawa.

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Kehadiran rombongan diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Darmawan menyampaikan audiensi dilaksanakan sebagai bentuk silaturahmi sekaligus upaya membangun hubungan kerja yang makin erat antara Kanwil DJP Bali dan Kanwil Kementerian Hukum Bali.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

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Salah satu isu yang menjadi perhatian bersama adalah maraknya praktik penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak.

Kedua instansi sepakat bahwa diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kewaspadaan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan aparatur agar tidak menjadi korban berbagai modus penipuan tersebut.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menerima audiensi Kakanwil Ditjen Pajak (DJP) Bali Darmawan di Ruang Arjuna, Selasa (14/7), bahas penipuan & Coretax
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TAGS   Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Kemenkum Bali Coretax Kanwil DJPb Bali Kakanwil DJP Bali Darmawan Coretax Administration System

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