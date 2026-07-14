Siswa Sekolah Rakyat Karangasem Kebagian Laptop, Tes DNA untuk Petakan Bakat

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Sekolah Rakyat Terintegrasi Tiga Provinsi Bali di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Karangasem, bersiap memulai roda aktivitasnya.

Sekolah berasrama yang berdiri di atas lahan Pemprov Bali seluas 5,6 hektare ini merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan resmi beroperasi pada 30 Juli 2026.

Direktur Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Kemensos Ketut Supena di hadapan Gubernur Wayan Koster, Senin (13/7) kemarin melaporkan seluruh siswa akan mendapatkan prasarana pendidikan secara gratis.

"Fasilitas tersebut meliputi pakaian sekolah, buku, laptop, hingga pemenuhan makanan bergizi gratis tiga kali sehari," ujar Ketut Supena.

Tak hanya itu, sebelum proses belajar mengajar dimulai, para siswa akan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan gratis, tes kebugaran, hingga tes DNA.

Langkah inovatif ini bertujuan untuk memetakan potensi, mendeteksi bakat dan minat, sekaligus meminimalisasi kekurangan yang dimiliki setiap siswa sejak dini.

Kepala Sekolah Rakyat Putu Jaya Negara melaporkan jumlah siswa yang sudah mendaftar untuk jenjang SD baru 19 Siswa, SMP dan SMA masing – masing ada 90 siswa.

Untuk Guru SD melibatkan non-ASN yang sudah memiliki kompetensi dan bekerja selama tiga bulan.