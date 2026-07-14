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Kalender Bali Selasa (14/7): Baik untuk Menebang Kayu Bahan Bangunan

Selasa, 14 Juli 2026 – 06:45 WIB
Kalender Bali Selasa (14/7): Baik untuk Menebang Kayu Bahan Bangunan - JPNN.com Bali
Kalender Bali Selasa 14 Juli 2026 bertepatan dengan Anggara Paing Pujut. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (14/7) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Paing Pujut.

Hari ini bertepatan dengan Tilem Kasa.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

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Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

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Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (14/7) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Selasa 14 Juli 2026 bertepatan dengan Anggara Paing Pujut: Baik untuk menebang kayu bahan bangunan
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TAGS   kalender Kalender Bali Kayu Bangunan Dewasa Ayu Kalender Bali Selasa 14 Juli 2026 Anggara Paing Pujut Tilem Kasa Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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