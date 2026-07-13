Kemenkum Bali Gandeng BPHN Godok Posbakum Desa, Dorong Akses Keadilan Diperluas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar kegiatan sosialisasi strategis guna mematangkan implementasi dan skema pelatihan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa, Senin (13/7).

Kegiatan ini bertujuan memperluas akses keadilan di Bali, khususnya bagi masyarakat rentan yang kesulitan menjangkau layanan hukum profesional.

Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah yang menekankan pentingnya optimalisasi peran Posbakum desa sebagai garda terdepan dalam pelayanan hukum masyarakat.

Kegiaran dilanjutkan dengan pengarahan langsung dari Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah.

Kakanwil Eem menyoroti peran vital paralegal yang bertugas di lapangan.

"Mereka adalah garda terdepan yang menjembatani masyarakat, khususnya mereka yang berada pada posisi kurang beruntung, untuk memperoleh akses atas keadilan.

Mereka menjadi ujung tombak dalam memberikan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, pendampingan non-litigasi bahkan advokasi," ujar Kakanwil Eem Nurmanah.

Sejak diresmikan pada akhir Desember 2025, pembentukan Posbakum di Bali menunjukkan perkembangan yang sangat masif.