Kakanwil Eem Nurmanah Audiensi dengan BPD Bali, Isu KIK Jadi Bahasan Utama

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah mengadakan audiensi strategis dengan jajaran pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

Pertemuan yang berfokus pada sinergitas pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) ini berlangsung di Kantor Pusat BPD Bali, Renon, Denpasar, pada Senin (13/7).

Kegiatan ini sekaligus dalam rangka mempererat hubungan kelembagaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Kakanwil Eem Nurmanah didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, Kepala Bidang Pelayanan KI, Isya Nalapraja, beserta jajaran bidang pelayanan Kekayaan Intelektual (KI).

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Direktur Utama PT. BPD Bali, I Nyoman Sudharma, bersama perwakilan jajaran manajemen BPD Bali.

Substansi utama dari audiensi ini adalah pembahasan mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam melindungi dan mengelola KIK sebagai aset strategis daerah yang mencerminkan identitas serta kearifan lokal masyarakat Bali.

Sebagai wujud nyata dari rencana sinergi tersebut, Kemenkum Bali turut memaparkan rancangan kolaborasi.

Salah satunya melalui wacana pengadaan Galeri KIK Sanga Ghumi Bali yang nantinya dapat menampilkan miniatur potensi kekayaan intelektual komunal dari seluruh kabupaten dan kota di Bali.