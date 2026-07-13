Bali Utara Airport Tamat? Koster dan Menhub Fokus Garap Bandara Letkol Wisnu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali bersiap menyulap Bandara Letkol Wisnu di Kabupaten Buleleng menjadi bandara khusus.

Langkah strategis ini diambil sebagai solusi mengurai kepadatan lalu lintas udara di Bali sekaligus mendorong pemerataan ekonomi antara wilayah selatan dan utara.

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan bahwa Bandara Letkol Wisnu nantinya tidak diplot sebagai bandara komersial berskala besar seperti Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Bandara Letkol Wisnu ke depan difungsikan khusus untuk melayani kebutuhan penerbangan spesifik dan premium.

"Kami merencanakan Bandara Letkol Wisnu menjadi bandara khusus untuk pendaratan darurat (emergency) jika Ngurah Rai mengalami kendala.

Selain itu, bandara ini akan melayani private jet, penerbangan carter, logistik, serta angkutan peralatan," ujar Koster.

Sebagai wujud keseriusan, Pemprov Bali telah membentuk badan usaha terkait dan siap melakukan pembebasan lahan yang diperlukan.

Koster juga menegaskan bahwa Bali sangat terbuka bagi para investor yang ingin bekerja sama dalam proyek strategis ini.