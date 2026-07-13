Apel Pagi Kemenkum Bali: Dorong Budaya Kerja WBBM & Keharmonisan Keluarga

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar Apel Pagi, Senin (13/7).

Kegiatan yang dipimpin Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kemudian meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan lingkungan kerja, serta mendukung program penguatan ketahanan keluarga yang diinisiasi Kementerian Hukum.

Apel pagi diikuti Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah, para pejabat administrator, pejabat fungsional, serta seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.

Dalam amanatnya, I Wayan Redana menegaskan bahwa predikat WBBM yang telah diraih Kanwil Kementerian Hukum Bali merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran.

Oleh karena itu, harus terus dijaga melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan budaya kerja yang berintegritas.

Ia mengingatkan seluruh pegawai agar senantiasa meningkatkan kepedulian terhadap keamanan, baik di lingkungan kantor maupun rumah dinas.

Menurutnya, kewaspadaan merupakan tanggung jawab bersama guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan secara optimal.