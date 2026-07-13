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Update Taksi Air di Bali! Menhub Target Fasilitas Rampung November 2026

Senin, 13 Juli 2026 – 07:59 WIB
Update Taksi Air di Bali! Menhub Target Fasilitas Rampung November 2026 - JPNN.com Bali
Ilustrasi taksi air yang akan melayani Bandara Gusti Ngurah Rai - Desa Canggu untuk mengatasi kemacetan parah di kawasan Bali selatan. Foto: ANTARA/HO-Pelindo Benoa Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mematangkan program water taxi alias taksi air sebagai moda transportasi alternatif untuk mengurai kemacetan parah di jalanan Bali.

Layanan ini diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Canggu secara signifikan, dari yang biasanya 1,5 hingga 2 jam menjadi hanya sekitar 30 menit.

"Kami sudah menghitung, dari bandara ke Canggu bisa ditempuh sekitar 30 menit.

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Paling tidak ini dapat mengurangi beban jalan raya.

Animo wisatawan juga cukup tinggi karena memberikan pengalaman perjalanan yang berbeda," ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dilansir dari Antara.

Menhub Dudy Purwagandhi berharap fasilitas taksi air di kawasan Ngurah Rai, Badung, dapat diselesaikan pada November 2026.

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Meski begitu, proses pengerjaannya saat ini masih menunggu langkah Kementerian PU untuk melakukan normalisasi pantai di kawasan tersebut.

Terkait percepatan proyek ini, Menhub menegaskan komitmennya demi kenyamanan transportasi di Pulau Dewata.

Kemenhub terus mematangkan program water taxi alias taksi air sebagai moda transportasi alternatif untuk mengurai kemacetan parah di jalanan Bali.
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TAGS   taksi air Water Taxi Menhub Dudy Purwagandhi Kemenhub Bandara I Gusti Ngurah Rai Canggu wisatawan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono

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