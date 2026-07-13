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Pelabuhan Celukan Bawang Beroperasi Akhir 2026, Urai Kemacetan Ketapang-Gilimanuk

Senin, 13 Juli 2026 – 07:30 WIB
Pelabuhan Celukan Bawang Beroperasi Akhir 2026, Urai Kemacetan Ketapang-Gilimanuk - JPNN.com Bali
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kanan) meninjau Pelabuhan Celukan Bawang, di Kabupaten Buleleng, Bali, pekan lalu. Foto: ANTARA/HO-Kemenhub

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menargetkan Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, Bali, mulai melayani jalur penyeberangan pada akhir 2026 ini.

Langkah strategis ini diambil sebagai solusi alternatif untuk memecah kepadatan kendaraan di jalur utama Ketapang–Gilimanuk.

Rencana ini dimatangkan usai Menhub Dudy Purwagandhi meninjau langsung Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng, Kamis (9/7) lalu.

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Menhub Dudy Purwagandhi juga sempat bertemu Gubernur Wayan Koster di Denpasar untuk membahas percepatan infrastruktur transportasi udara dan laut di Pulau Bali.

Menurut Menhub Dudy Purwagandhi, pengoperasian pelabuhan alternatif ini dipersiapkan untuk menghadapi lonjakan pergerakan masyarakat pada momen besar mendatang.

Mulai dari angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, serta angkutan Lebaran 2027 yang berdekatan dengan Hari Raya Suci Nyepi.

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"Kami perlu mengatasi kepadatan di Ketapang–Gilimanuk.

Belajar dari pengalaman di lintas Merak–Bakauheni, kami berpandangan bahwa kepadatan harus dipecah melalui pelabuhan alternatif," ujar Menhub Dudy Purwagandhi dilansir dari Antara.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menargetkan Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, Bali, mulai melayani jalur penyeberangan pada akhir 2026 ini.
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