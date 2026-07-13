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Kalender Bali Senin (13/7): Tak Baik untuk Dewasa Ayu & Pawiwahan

Senin, 13 Juli 2026 – 06:42 WIB
Kalender Bali Senin (13/7): Tak Baik untuk Dewasa Ayu & Pawiwahan - JPNN.com Bali
Kalender Bali Senin 13 Juli 2026 bertepatan dengan Soma Umanis Pujut. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (13/7) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Umanis Pujut.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Senin hari ini (13/7) dilansir dari kalenderbali.org:

 

Kalender Bali Senin 13 Juli 2026 bertepatan dengan Soma Umanis Pujut: Tidak baik untuk dewasa ayu dan upacara pawiwahan.
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TAGS   kalender Kalender Bali Dewasa Ayu Pawiwahan Soma Umanis Pujut Kalender Bali Senin 13 Juli 2026 Hari Baik Kalender Bali Ala Ayuning Dewasa Ayu

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