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Bangunan Liar di Kampung Baru Buleleng Dibongkar, Sulap Jadi Ruang Publik

Minggu, 12 Juli 2026 – 20:54 WIB
Bangunan Liar di Kampung Baru Buleleng Dibongkar, Sulap Jadi Ruang Publik - JPNN.com Bali
Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Wabup Gede Supriatna memimpin penataan kawasan bangunan liar disepanjang sempadan Pantai Kelurahan Kampung Baru, Singaraja, Jumat (10/7). Foto: ANTARA/HO-Humas Pemkab Buleleng

bali.jpnn.com, BULELENG - Pemkab Buleleng bergerak cepat menata kawasan pesisir dengan membongkar puluhan bangunan liar di sepanjang sempadan Pantai Kelurahan Kampung Baru.

Langkah tegas pemerintah daerah ini diambil demi mewujudkan kawasan pantai yang rapi, bersih, dan tertata.

Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra memimpin langsung jalannya penataan di Singaraja.

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Ia menegaskan bahwa aksi pembongkaran ini berjalan kondusif berkat pendekatan persuasif dan humanis yang dilakukan jauh-jauh hari kepada masyarakat setempat.

Hasilnya, sebanyak 49 Kepala Keluarga (KK) secara sukarela mengosongkan bangunan dan memindahkan barang-barang mereka tanpa adanya perlawanan.

Proses pembersihan area sempadan ini ditargetkan rampung dalam waktu tiga hari ke depan.

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Setelah bersih dari bangunan liar, Pemkab Buleleng tidak akan menelantarkan kawasan tersebut, melainkan langsung menyulapnya menjadi fasilitas publik yang estetik.

“Setelah ini, kawasan sempadan pantai akan kami lengkapi dengan ruang publik, jalur pedestrian (pejalan kaki), serta berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas sosial maupun rekreasi masyarakat,” ujar Bupati Nyoman Sutjidra dilansir dari Antara.

Pemkab Buleleng bergerak cepat menata kawasan pesisir dengan membongkar puluhan bangunan liar di sepanjang sempadan Pantai Kelurahan Kampung Baru.
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TAGS   Bangunan Liar Kampung Baru Pantai Kampung Baru Buleleng pemkab buleleng Bupati Nyoman Sutjidra Ruang Publik

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