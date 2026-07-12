Polsek Dentim Incar Indekos di Kesiman, Ciduk Puluhan Duktang Tanpa STLD

bali.jpnn.com, DENPASAR - Petugas gabungan kembali menggelar sidak penduduk pendatang (duktang) non-permanen di wilayah Banjar Abiantubuh, Jalan Sedap Malam, Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur, Jumat (10/7) malam.

Penertiban duktang ini untuk mewujudkan tertib administrasi sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Sidak yang dimulai pukul 19.00 Wita ini melibatkan Bhabinkamtibmas Kelurahan Kesiman Bripka I Wayan Artawa, pemerintah kelurahan, Satpol PP, serta perangkat lingkungan setempat.

Petugas menyasar sejumlah tempat indekos dan kontrakan untuk memastikan kepatuhan warga pendatang terhadap aturan kependudukan yang berlaku.

Hasilnya, petugas mencatat sebanyak 31 duktang non-permanen yang belum melaporkan keberadaannya.

Dari jumlah tersebut, tiga orang merupakan pendatang lokal Bali, sementara 28 lainnya berasal dari luar Bali.

Bagi warga yang belum mengantongi identitas lengkap, petugas langsung memberikan pembinaan dan mengarahkan mereka untuk segera mengurus Surat Tanda Lapor Diri (STLD).

Kapolsek Denpasar Timur (Dentim) AKP I Gusti Ngurah Agung Udiana menegaskan bahwa penertiban ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di wilayah hukumnya.