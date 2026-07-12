JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Polsek Dentim Incar Indekos di Kesiman, Ciduk Puluhan Duktang Tanpa STLD

Polsek Dentim Incar Indekos di Kesiman, Ciduk Puluhan Duktang Tanpa STLD

Minggu, 12 Juli 2026 – 20:15 WIB
Polsek Dentim Incar Indekos di Kesiman, Ciduk Puluhan Duktang Tanpa STLD - JPNN.com Bali
Petugas gabungan kembali menggelar sidak penduduk pendatang (duktang) non-permanen di wilayah Banjar Abiantubuh, Jalan Sedap Malam, Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur, Jumat (10/7) malam. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Petugas gabungan kembali menggelar sidak penduduk pendatang (duktang) non-permanen di wilayah Banjar Abiantubuh, Jalan Sedap Malam, Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur, Jumat (10/7) malam.

Penertiban duktang ini untuk mewujudkan tertib administrasi sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Sidak yang dimulai pukul 19.00 Wita ini melibatkan Bhabinkamtibmas Kelurahan Kesiman Bripka I Wayan Artawa, pemerintah kelurahan, Satpol PP, serta perangkat lingkungan setempat.

Baca Juga:

Petugas menyasar sejumlah tempat indekos dan kontrakan untuk memastikan kepatuhan warga pendatang terhadap aturan kependudukan yang berlaku.

Hasilnya, petugas mencatat sebanyak 31 duktang non-permanen yang belum melaporkan keberadaannya.

Dari jumlah tersebut, tiga orang merupakan pendatang lokal Bali, sementara 28 lainnya berasal dari luar Bali.

Baca Juga:

Bagi warga yang belum mengantongi identitas lengkap, petugas langsung memberikan pembinaan dan mengarahkan mereka untuk segera mengurus Surat Tanda Lapor Diri (STLD).

Kapolsek Denpasar Timur (Dentim) AKP I Gusti Ngurah Agung Udiana menegaskan bahwa penertiban ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di wilayah hukumnya.

Petugas gabungan kembali menggelar sidak penduduk pendatang (duktang) non-permanen di wilayah Banjar Abiantubuh, Jalan Sedap Malam, Kelurahan Kesiman, Denpasar
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   polsek denpasar timur Polsek Dentim Duktang Kesiman indekos Denpasar Bali Penertiban Duktang

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. John Herdman: Vietnam Lawan Bagus, tetapi Kami Juga Ingin Melawan Malaysia - JPNN.com Bali

    John Herdman: Vietnam Lawan Bagus, tetapi Kami Juga Ingin Melawan Malaysia

  2. Intip TC Timnas di Bali: Rizky Ridho Ungkap Fokus Utama John Herdman - JPNN.com Bali

    Intip TC Timnas di Bali: Rizky Ridho Ungkap Fokus Utama John Herdman

  3. TC Timnas: John Herdman Kirim Sinyal Coret Pemain di Bali, Siapa Saja? - JPNN.com Bali

    TC Timnas: John Herdman Kirim Sinyal Coret Pemain di Bali, Siapa Saja?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU