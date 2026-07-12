JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Info Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali, Minggu (12/7), Cek!

Info Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali, Minggu (12/7), Cek!

Minggu, 12 Juli 2026 – 08:20 WIB
Info Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali, Minggu (12/7), Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu melaksanakan upacara piodalan hari ini. Foto: ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo/nym/kye.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (12/7) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Kliwon Pujut.

Hari ini bertepatan dengan Kajeng Kliwon.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Baca Juga:

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Baca Juga:

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Minggu (12/7) saat Redite Kliwon Pujut: Merajan Pasek Tohjiwa Kekeran-Mengwi.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan umat hindu Bali jadwal upacara piodalan lokasi upacara piodalan kajeng kliwon Redite Kliwon Pujut

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. John Herdman: Vietnam Lawan Bagus, tetapi Kami Juga Ingin Melawan Malaysia - JPNN.com Bali

    John Herdman: Vietnam Lawan Bagus, tetapi Kami Juga Ingin Melawan Malaysia

  2. Intip TC Timnas di Bali: Rizky Ridho Ungkap Fokus Utama John Herdman - JPNN.com Bali

    Intip TC Timnas di Bali: Rizky Ridho Ungkap Fokus Utama John Herdman

  3. TC Timnas: John Herdman Kirim Sinyal Coret Pemain di Bali, Siapa Saja? - JPNN.com Bali

    TC Timnas: John Herdman Kirim Sinyal Coret Pemain di Bali, Siapa Saja?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU