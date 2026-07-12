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Kalender Bali Minggu (12/7): Baik Membuat Pintu Gerbang, Pagar & Sangkar Burung

Minggu, 12 Juli 2026 – 08:12 WIB
Kalender Bali Minggu (12/7): Baik Membuat Pintu Gerbang, Pagar & Sangkar Burung - JPNN.com Bali
Kalender Bali Minggu 12 Juli 2026 bertepatan dengan Redite Kliwon Pujut. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (12/7) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Kliwon Pujut.

Hari ini bertepatan dengan Kajeng Kliwon.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

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Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

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Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (12/7) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Minggu 12 Juli 2026 bertepatan dengan Redite Kliwon Pujut: Hari baik membuat pintu gerbang, pagar & sangkar burung
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Membuat Pintu Gerbang Pagar Sangkar Burung Kalender Bali Minggu 12 Juli 2026 Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu Redite Kliwon Pujut Hari Baik Kalender Bali

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