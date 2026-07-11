Merawat Mimpi ke Panggung Dunia Lewat Bingkai Foto Negeri Bola di Bali

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Pesisir eksotis Peninsula Island, The Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali, menyuguhkan pemandangan berbeda mulai 11 hingga 24 Juli 2026.

Kantor Berita ANTARA resmi menggelar Pameran Fotografi Jurnalistik bertajuk “Negeri Bola: Dari Lapangan Kampung Menuju Panggung Dunia”.

Pameran terbuka dan gratis untuk umum ini menyajikan konsep unik, di mana tata letak pameran didesain menyerupai lapangan sepak bola dengan latar belakang keindahan pantai Nusa Dua.

Sebanyak 62 karya foto tunggal dan empat foto cerita hasil bidikan 37 pewarta foto dari seluruh Indonesia dipajang rapi, membawa pengunjung melintasi waktu dari era hitam-putih tahun 1970-an hingga riuhnya atmosfer terkini.

Pameran ini tidak sekadar menampilkan pertandingan profesional, tetapi juga memotret bagaimana sepak bola telah menyatu dengan kebudayaan Indonesia.

Visualisasi unik seperti tradisi sepak bola api menggunakan kelapa membara dalam perayaan adat, kegembiraan laga di pesisir pantai, hingga pertandingan jenaka di lumpur sawah tersaji apik.

Ruang inklusif bagi pesepak bola wanita dan penyandang disabilitas turut terekam, berdampingan dengan optimisme Skuad Garuda serta menjamurnya "demam" Piala Dunia 2026 di tanah air.

Direktur Utama LKBN ANTARA, Benny S. Butarbutar, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan rangkaian besar dari konsistensi pihaknya dalam mengedukasi publik.