Viral Kasus Dugaan KDRT yang Dikawal Niluh Djelantik Diwarnai Isu Miring

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sebuah video dari akun TikTok @informasibaru mendadak viral dan memicu kehebohan di dunia maya.

Video tersebut melayangkan tudingan miring terhadap seorang perempuan berinisial MI, korban dugaan KDRT yang saat ini tengah dibela salah satu anggota DPD RI.

Narasi dalam video mengklaim bahwa MI, yang masih bersengketa dengan Made Hiroki, lebih memilih menemani pria lain yang diduga suami orang ketimbang mengurus anak kandungnya. Anak tersebut kini dikabarkan berada dalam pengasuhan Made Hiroki.

Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, seluruh tudingan dalam video viral tersebut belum dapat diverifikasi dan belum disertai bukti-bukti yang sah.

Menanggapi beredarnya video tersebut, Made Hiroki menyatakan dirinya memilih fokus mengurus anak dan tidak ingin memperkeruh persoalan yang telah menjadi konsumsi publik.

"Saya tidak ingin banyak berkomentar.

Yang terpenting bagi saya saat ini adalah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak. Biarlah masyarakat menilai berdasarkan fakta yang sebenarnya," ujar Made Hiroki kepada awak media di Denpasar, Sabtu (11/7).

Made Hiroki akhirnya memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai polemik yang berkembang di media sosial.