JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini DJP Bali Blokir Rekening & Sertifikat Elektronik 295 Wajib Pajak, Fantastis

DJP Bali Blokir Rekening & Sertifikat Elektronik 295 Wajib Pajak, Fantastis

Sabtu, 11 Juli 2026 – 07:05 WIB
DJP Bali Blokir Rekening & Sertifikat Elektronik 295 Wajib Pajak, Fantastis - JPNN.com Bali
Ilustrasi wajib pajak membayar pajak tertunggak. Foto: Ilustrasi: Ricardo/jpnn

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali memblokir rekening dan sertifikat elektronik milik 295 penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai Rp76,2 miliar pada Juni 2026.

Pemblokiran dilakukan karena 295 penunggak pajak itu tak kunjung melunasi utang.

Kepala DJP Bali Darmawan, tindakan ini merupakan langkah terakhir setelah berbagai upaya persuasif dan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan tidak direspons secara kooperatif.

Baca Juga:

Melalui pemblokiran aset keuangan, dana yang berada di dalam rekening wajib pajak tidak dapat ditarik maupun dipindahtangankan.

Dana penunggak pajak baru bisa ditarik dengan syarat seluruh utang pajak beserta biaya penagihan dilunasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami melakukan tindakan tegas ini agar mereka segera menyelesaikan kewajibannya,” ujar Darmawan dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Menurut Darmawan, selama pemblokiran, penunggak pajak tersebut tidak dapat menerbitkan faktur pajak.

Proses administrasi perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya untuk sementara tidak dapat dilakukan.

DJP Bali memblokir rekening dan sertifikat elektronik milik 295 penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai Rp76,2 miliar pada Juni 2026.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kanwil Ditjen Pajak Bali DJP Bali rekening Sertifikat Elektronik Wajib Pajak Penunggak Wajib Pajak utang pajak

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. John Herdman: Vietnam Lawan Bagus, tetapi Kami Juga Ingin Melawan Malaysia - JPNN.com Bali

    John Herdman: Vietnam Lawan Bagus, tetapi Kami Juga Ingin Melawan Malaysia

  2. Intip TC Timnas di Bali: Rizky Ridho Ungkap Fokus Utama John Herdman - JPNN.com Bali

    Intip TC Timnas di Bali: Rizky Ridho Ungkap Fokus Utama John Herdman

  3. TC Timnas: John Herdman Kirim Sinyal Coret Pemain di Bali, Siapa Saja? - JPNN.com Bali

    TC Timnas: John Herdman Kirim Sinyal Coret Pemain di Bali, Siapa Saja?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU