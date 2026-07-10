De Gadjah Ketua HKTI Bali, Koster Minta Percepatan Kedaulatan Pangan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Made Muliawan Arya alias De Gadjah resmi dilantik sebagai Ketua DPD HKTI Bali Periode 2026-2031 di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Jumat (10/7).

Ketua DPD Gerindra Bali itu dilantik Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) HKTI yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono.

Pelantikan De Gadjah dihadiri langsung Gubernur Bali Wayan Koster.

Koster saat memberi sambutan minta dukungan HKTI untuk percepatan program kedaulatan pangan di provinsi Bali.

Koster menyampaikan bahwa secara umum sektor pertanian di Bali berkembang cukup baik.

“Perhitungan kami, produksi petani kita mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Bali. Bahkan beberapa di antaranya ada yang surplus seperti beras, jagung, bawang merah dan cabai,” ujar Koster.

Hanya saja, hingga saat ini Bali mengalami defisit dalam pemenuhan kebutuhan bawang putih sehingga masih mengandalkan impor.

Menurut Koster, kondisi itu terjadi karena masyarakat lebih menyukai bawang putih impor, mengingat harganya lebih murah dibanding hasil produksi petani Bali.